Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Geldautomat gesprengt

Unbekannte sprengten am Donnerstag in Uhingen einen Geldautomaten.

Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an einem Automaten in der Bleichereistraße zu schaffen. Der stand in einem Einkaufsmarkt. Gegen 23.30 Uhr sprengten sie auf noch unbekannte Weise den Automaten und entnahmen das Geld in unbekannter Höhe. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Mit starken Kräften fahndete die Polizei nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Gefährdet oder verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Sie hat die Spuren gesichert, hofft unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht in der Bleicherstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

