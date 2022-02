Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mutmaßlicher Urheber der Drohung ermittelt

Nach einer Drohung gegen eine Ulmer Schule meldet die Polizei jetzt einen Ermittlungserfolg.

Ulm (ots)

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei führten am Donnerstag zu einem 13-Jährigen. Mit seinem Telefon war in der Schule angerufen worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll er zusammen mit drei weiteren Burschen, 13 und 14 Jahre alt, den Anruf getätigt haben. Die Drei wollten sich Späße mit dem Telefon erlauben und hätten deshalb verschiedene Stellen angerufen. Unter anderem auch in der Schule. Eine Drohung hätten sie nicht beabsichtigt gehabt, sagten die Burschen gegenüber der Polizei. Dennoch hatte dieser Anruf gravierende Folgen: Die Schule verständigte ob der Drohung die Polizei, die alle verfügbaren Kräfte zur Schule schickte um dort für die Sicherheit zu sorgen. Kurze Zeit später gab die Polizei wieder Entwarnung. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5142424) Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die jetzt zu diesem schnellen Ergebnis führten.

+++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell