AM Montag übersah eine 20-Jährige ein abbiegendes Autos in Uhingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Die Fahrerin des VW fuhr auf der Kreisstraße 1415 in Richtung Uhingen. Vor ihr fuhr eine 38-jährige Seat Fahrerin. Die bog nach links auf einen Parkplatz ab. Das bemerkte die 20-Jährige zu spät. Sie fuhr dem Seat in das Heck. Beide Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Abschlepper kümmerten sich um die Autos. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

