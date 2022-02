Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 45-Jähriger nach Einbruchsdiebstahl aus Pkw in U-Haft

Hannover (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, hat ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen einen Autoaufbrecher erlassen und ihn in U-Haft geschickt. Der 45 Jahre alte Mann wurde am Vortag von Zeugen gegen 08:00 Uhr dabei beobachtet, wie er in eine Mercedes-Benz C-Klasse am hannoverschen Postkamp eingebrochen war. Die alarmierte Polizei fahndete erfolgreich nach dem Täter und nahm ihn fest. /nash

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5156511

