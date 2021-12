Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Totes Kalb im Wald entsorgt - Einbruch - Unfallflucht - Kaminbrand - Bei Fahrraddiebstahl ertappt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Totes Kalb im Wald entsorgt

Zum wiederholten Male wurde nun am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr oberhalb der Hardtbucksiedlung, im dortigen Wald nördlich des Amselhof, durch den zuständigen Revierförster ein totes Kalb aufgefunden. Bislang konnte nicht nachvollzogen werden, wer seine toten Tiere dort bereits mehrfach entsorgt hat. Hinweise in dieser Sache erbittet die Dienststelle Gewerbe und Umwelt unter der Rufnummer 07961 / 9300

Oberkochen: Einbruch

Bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Sperberstraße erbeuteten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag mehrere Baumaschinen im Wert von über 2000 Euro. Zeugenhinweis bitte an den Polizeiposten Oberkochen unter 07364 955990.

Essingen: LKW ausgewichen - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, gegen 09:55 Uhr, befuhr ein 42- jähriger LKW-Fahrer die L1165. Auf Höhe Lauterburg kam ihm im Kurvenbereich ein weiterer LKW entgegen. Da sich dieser bereits mit den Reifen auf der Mittelinie befand, wich der 42-Jährige aus. Dadurch scherte sein Anhänger aus und touchierte eine Leitplanke. Der entgegenkommende LKW entfernte sich anschließend ohne Anzuhalten. Gesucht wird nun der Fahrer des LKWs mit gelber Fahrerkabine oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag gegen 16:45 Uhr, vermutlich beim Ausparken, auf einem Supermarktparkplatz in der Dr. Adolf-Schneider-Straße, einen VW-Golf einer 53-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bzw. das Unfallfahrzeug nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Geschädigter PKW Halter gesucht

Am Donnerstag, gegen 15:10 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Ford-Transit rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Schülerhorts in der Haller Straße aus. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW, der hinter ihm stand. In der Annahme, dass es sich bei dem lauten Geräusch um das Gepäck seiner Fahrgäste handelte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Als er später den entstandenen Schaden an seinem Fahrzeug entdeckte, suchte er umgehend eine Polizeiwache auf, um den Unfall anzuzeigen. Zwischenzeitlich war der Fahrer des vermeintlich beschädigten, vermutlich roten PKWs jedoch offenbar weitergefahren. Die Polizei in Ellwangen sucht nun den Halter, beziehungsweise den Fahrer des beschädigten PKW. Telefon 07961/9300

Waldstetten: PKW beschädigt

Im Barbarossaweg wurde am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ein VW beschädigt, welcher dort in einer Hofeinfahrt abgestellt war. An dem Fahrzeug konnte eine beschädigte Antenne auf dem Dach sowie eine Eindellung im dortigen Bereich festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454

Schwäbisch Gmünd: Mit Radfahrerin zusammengestoßen

Im Bereich des Kreisverkehrs in der Weißensteiner Straße / Heugenstraße ereignete sich am Donnerstag um 06:30 Uhr ein Unfall, bei welchem eine 18-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger Lenker eines Ford befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Heugenstraße verlassen. Im gleichen Moment überfuhr die 18-jährige Radfahrerin, die kein Licht am Rad hatte und zudem dunkel bekleidet war, vom dortigen Gehweg kommend die Heugenstraße ohne anzuhalten. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Heubach: PKW rollt gegen Verteilerkasten

Ein Skoda, welcher nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, machte sich am Donnerstag gegen 9 Uhr selbständig und rollte rückwärts die Böbinger Straße hinab. Dort prallte der PKW gegen einen Telefonverteilerkasten und beschädigte diesen erheblich. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Böbingen: Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstag um 19:25 Uhr kam es zu einem Kaminbrand im Erlenweg. Die Feuerwehr Böbingen war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ein Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Ein Kia, welcher in der Vordere Schmiedgasse abgestellt war, wurde zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen 08:20 Uhr beschädigt, indem die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bei Fahrraddiebstahl ertappt

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bemerkte eine 48-jährige Frau einen Mann, welcher aus einer Garage im Narzissenweg in Wetzgau ein E-Bike entwenden wollte. Zunächst versuchte der Dieb in der Garage das Fahrradschloss zu knacken. Nachdem dies nicht gelang trug er das Fahrrad vom Grundstück. Hierbei wurde er von der Frau beobachtet. Im weiteren Verlauf wurde er vom Sohn der 48-Jährigen angesprochen. Daraufhin flüchtete der Dieb ohne das Fahrrad. Der Mann war etwa 180 cm groß. Er hatte dunkle, gelockte Haare und einen schwarzen Bart mit ein paar weißen Haaren darin. An dem linken Handrücken und den Fingern hatte er mehrere Tätowierungen. Er sprach akzentfrei Deutsch und war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Parka mit Fellkragen. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Hyundai, welcher in der Moselstraße am Straßenrand geparkt war, wurde zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Donnerstagmittag, 14.50 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

