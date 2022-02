Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei nimmt 45-jährigen Autoaufbrecher fest - heute richterliche Vorführung

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Am Donnerstag, 24.02.2022, haben Zeugen gegen 08:00 Uhr einen Einbruchdiebstahl aus einer C-Klasse von Mercedes-Benz am hannoverschen Postkamp beobachtet. Die alarmierte Polizei fahndete erfolgreich nach dem mutmaßlichen Täter und nahm einen 45-Jährigen fest. Heute, 25.02.2022, soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Mitte sah eine 29-Jährige Anwohnerin des Postkamps im hannoverschen Stadtteil Mitte einen Mann, der offenbar in ihrem Pkw saß und ihn durchwühlte. Ein weiterer Zeuge (29 Jahre) stellte den Täter noch im geparkten Auto, im weiteren Verlauf flüchtete der Mann jedoch mit einem Mountainbike in Richtung Hainhölzer Straße. Mit Hilfe der Zeugenangaben stellte die alarmierte Polizei den mutmaßlichen Täter kurz danach an der Nordfelder Reihe und nahm ihn fest.

Am Tatort ließ der polizeibekannte 45-Jährige einen Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut zurück. Offenbar stammen die sichergestellten Gegenstände, darunter drei mobile Navigationsgeräte aus mindestens drei weiteren Kfz-Aufbrüchen vom Mittwoch, 23.02.2022, im Stadtteil Mitte. Auch das Fluchtfahrrad war vermutlich gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden aller Taten ist noch nicht bezifferbar.

Die Zuordnung der einzelnen Gegenstände sowie die Auswertung weiterer Einbruchdiebstähle in Kfz dauert an. Die am Tatort gesicherten Spuren werden kriminaltechnisch untersucht. Der Kriminalermittlungsdienst des PK Hannover-Mitte regte noch am Donnerstag die richterliche Vorführung des mutmaßlichen Täters bei der Staatsanwaltschaft Hannover an. Diese beantragte bereits den Erlass eines Haftbefehls. Am heutigen Freitag soll ein Richter über eine Haftanordnung entscheiden. /nzj, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell