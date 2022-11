Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebesgut von Baustelle mitgenommen - Werkzeug entwendet

Herford (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl aus einem Rohbau an der Eickumer Straße machen können. Durch die Bauherren wurde am Mittwochabend (9.11.) das Grundstück mit dem im Rohbau befindlichen Wohnhaus verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch diverse Werkzeuge im Rohbau. Hierzu gehörten eine Handkreissäge, eine Kettensäge, ein Akkuschrauber der Marken Stihl und Metabo, sowie zwei Trennschleifer und Bohrhammer von Makita. Alle Werkzeuge haben einen Gesamtwert von ca. 3.500 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, drangen die Täter durch die rückwärtig liegende Terrassentür ein und beschädigten dafür eine Scheibe. Anschließend verließen die Unbekannten das Grundstück mit dem Diebesgut. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum schweren Diebstahl oder auch Verbleib des entwendeten Werkzeuges machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

