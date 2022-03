POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum: Fußgängerin (53) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Am 14. März ist ein Zehnjähriger Bochumer in Bochum-Grumme mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind gegen 15.50 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Junge. Eine Zeugin versorgte den Zehnjährigen und rief den Rettungsdienst. ...

mehr