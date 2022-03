Polizei Bochum

POL-BO: Polizei Bochum stellt bei Durchsuchung von 13 Objekten Betäubungsmittel sicher und nimmt mehrere Personen fest

Bochum, Herne, Gelsenkirchen (ots)

Schlag gegen Drogenkriminalität: Kräfte des Polizeipräsidiums Bochum haben am frühen Dienstagmorgen, 15. März, in Bochum, Herne und Gelsenkirchen Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durchsuchten zahlreiche Beamtinnen und Beamten des PP Bochum in den Morgenstunden insgesamt 13 Objekte - sieben davon in Bochum, fünf in Herne sowie eines in Gelsenkirchen.

Es wurden mehrere Personen festgenommen. Die Festgenommenen werden in Kürze einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Betäubungsmittel sowie zwei Fahrzeuge und zahlreiche Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell