Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten

Puderbach (ots)

Am Dienstag kam es im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 16:45 Uhr auf einem Parkplatz in Puderbach, Wernersgarten, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter, silberfarbener PKW Ford Fiesta, ist von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Fahrerseite beschädigt worden. Asbach - Am Samstag, 30.10.2021, kam es im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr auf dem Netto Parkplatz in der Hauptstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim ein- oder ausparken einen geparkten PKW Mercedes (Farbe Blau) und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

