Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten auf Tankstellengelände- Auseinandersetzung endet mit Schlägen

Herford (ots)

(sls) Aufgrund finanzieller Differenzen trafen sich am Freitagabend (11.11.) gegen 19.00 Uhr mehrere Personen am Rande eines Tankstellengeländes an der Mindener Straße. Hierbei kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen und 44-jährigen Herforder und fünf weiteren Personen. Nachdem es keine Zahlungseinigung zwischen den beiden Geschädigten und der Personengruppe gab, bedrohte die Personengruppe die Herforder und schlugen und traten die beiden mehrfach. Bei zwei der Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24- und 25-Jährigen aus Porta Westfalica. Aufgrund der Schläge und dem Versuch das Handy eines Herforders zu entwenden, flüchteten beide Geschädigte in das Tankstellengebäude. Von dort aus wurde umgehend die Polizei informiert. Die Personengruppe flüchtete, noch vor Eintreffen der ersten Polizeibeamten, mit einem schwarzen Mercedes vom Tankstellengelände. Eine anschließende Fahndung verlief bislang negativ. Beide Geschädigte wurden durch einen Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche noch nach weiteren Zeugen, die den Vorfall auf dem Tankstellengelände beobachtet haben, und Angaben zu den flüchtenden Personen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell