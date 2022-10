Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Fahrräder entwendet?, Zeugen gesucht

Mahlberg, Orschweier (ots)

Eine Zeugin konnte am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr einen etwa 17- bis 18-Jährigen beobachten, der sich beim Erblicken hinter einem Baum in der Feldstraße versteckte. In unmittelbarer Nähe des etwa 180 Zentimeter großen jungen Mannes befanden sich zwei noch in Folie verpackte Klappfahrräder. Beim Überprüfen der Örtlichkeit wurde ein unter einem Baum deponiertes, dunkelblaues Klappfahrrad mit Folie und Vertriebsanhänger aufgefunden. Auf dem Weg und entlang der Bahngleise lag weiteres Verpackungsmaterial. Der dunkelhäutige Unbekannte mit stärkerer Statur soll mit einer weißen Jogginghose und einem weißen Oberteil mit rotem Aufdruck bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere eine Frau, die in der Nähe landwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt haben soll und den Vorfall beobachtet haben könnte, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 zu melden.

