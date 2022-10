Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Appenweier, Urloffen, Oppenau - Einbruchserie, Polizei sucht Zeugen

Renchen, Appenweier, Urloffen, Oppenau (ots)

Eine Einbruchserie hat über das Wochenende die Stadt Renchen sowie eine Clubanlage in Urloffen überschattet. Bislang zählen die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch acht Objekte und zwei Autos, die von den kriminellen Machenschaften betroffen sind. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern wurden vorhandene Spuren bereits gesichert, die im besten Fall zu den Verantwortlichen der Taten führen sollen. Aktuell liegen der Polizei noch keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor, weshalb die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf Hilfe aus der Bevölkerung hoffen. Die Tatzeiten erstrecken sich von Freitag- bis Samstagnachmittag, wobei in einzelnen Fällen das Geschehene noch eingegrenzt werden kann.

Aus einem in der Poststraße abgestellten weißen Audi wurden mehrere Angelrouten und ein Geldbeutel gestohlen. Der Diebstahlschaden ist mit über 4.000 Euro beträchtlich. Ein weiterer Autoaufbruch ereignete sich auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Straße "Alter Weg". Ein im Auto zurückgelassener Rucksack war das Ziel der Begierde, der jedoch unweit des Fahrzeug wieder aufgefunden werden konnte. Auch das Sportheim in derselben Straße blieb nicht verschont und wurde mittels massiver Gewalteinwirkung aufgebrochen. Die Räume des Vereinsheim wurden durchwühlt; ob Wertgegenstände fehlen ist derzeit noch unklar. Zwei Fachgeschäfte in der Carl-Benz-Straße und in der Schwarzwaldstraße wurden ebenso von den Einbrechern heimgesucht, wie eine Bäckerei, eine Gaststätte und eine Kreativwerkstatt in der Hauptstraße sowie ein Bistro in der Vogesenstraße. In allen Fällen wurde ein Fenster aufgehebelt oder eingeworfen und die Innenräume der Gebäude durchwühlt. Im gleichen Tatzeitraum machten sich die Einbrecher ebenso an einem Club-Restaurant in der Straße "Golfplatz" in Urloffen zu schaffen. Mehrere Fensterscheiben, auch in den Innenräumen gingen hierbei zu Bruch. Die mitunter robuste Vorgehensweise hat an den Objekten entsprechende Spuren hinterlassen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens und was im Einzelnen gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dem gegenüber steht eine aufgefundene Geldkassette in der Wasserstraße, die allerdings noch nicht zugeordnet werden konnte. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit den Ein- und Aufbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung.

Ob zwei weitere von Samstag auf Sonntag in Oppenau verübte Einbrüche mit den Taten in Renchen und Urloffen in Verbindung stehen, wird geprüft. Zum einen gelangten die unerwünschten Besucher auf das Areal einer Gärtnerei im Moosweg. Dort wurden auf dem großflächigen Firmengelände etliche Fenster zerstört und Türen aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet, wobei sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro beziffern dürfte. Zum anderen stand das Schwimmbad-Cafe in der Straße "Einmatt" auf der Agenda der Ganoven. Dort stiegen die Eindringlinge durch ein aufgehebeltes Fenster in den Küchentrakt ein und verschwanden wieder, ohne Beute gemacht zu haben. Zurück blieb allerdings ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Mögliche Hinweisgeber zu den Einbrüchen in Oppenau wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07804 910883 an die Beamten des örtlichen Polizeipostens.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell