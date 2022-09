Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV-Fahrer ist sein Fahrzeug wichtiger als verletztes Kind - zwei Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Dienstagmittag, den 23.08.2022, entfernte sich der Fahrer eines schwarzen SUV nach einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind. Die Polizei sucht Zeugen sowie zwei Passantinnen, die den Unfall beobachtet haben.

Eine Bielefelderin holte ihre zwei Kinder zu Fuß von der Stieghorstschule ab. Auf dem Nachhauseweg überquerten sie gegen 12:45 Uhr die Fahrbahn an der Einmündung Elbinger Straße/ Danziger Straße.

Während die Mutter und ein Kind den Gehweg erreicht hatten, überquerte hinter ihnen das andere Kind mit dem Fahrrad die Fahrbahn. Als er sich auf der Hälfte der Fahrbahn befand, touchierte ein von der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Elbinger Straße fahrender SUV das Kind, so dass es stürzte und sich dabei verletzte. Der Fahrer hielt zunächst an, stieg aus und wischte an der Anstoßstelle seines Fahrzeugs. Zwei Frauen, die den Unfall beobachtet hatten, und die Mutter sprachen zusammen den SUV Fahrer an. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern.

Bei dem PKW handelte es sich um einen schwarzen Geländewagen/ SUV mit Bielefelder Kennzeichen.

Der Fahrer wird als circa 50 bis 60 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Er war an dem Tag mit einem grauen Hemd bekleidet.

Im Fahrzeug befand sich eine Frau als Beifahrerin. Sie trug kurze blonde Haare und eine Brille.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht die beiden Zeuginnen sowie weitere Personen, die Hinweise unter 0521-545-0 zu dem SUV sowie dem Fahrer geben können.

