POL-BI: Achtsame Schwester bemerkt Betrugsmasche

SI / Bielefeld / Gellershagen - Am Samstag, 27.08.2022, wurde eine Seniorin Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Ermittler ausgaben, und so Bargeld und Schmuck erbeutete.

Einer Bielefelderin fiel am Samstagabend auf, dass sich ihre Schwester in persönlichen Gesprächen merkwürdig verhielt. Sie wirkte sehr nervös, wollte jedoch nicht sagen, weswegen sie besorgt war. Auf direkte Nachfrage ihrer Schwester antwortete die Bielefelderin sie hätte sich an eine Schweigepflicht zu halten.

Diese Aussage und Angaben zu ihrer finanziellen Situation machten die Schwester misstrauisch. Sie wandte sich an die Polizei, weil sie vermutete, dass ihre Schwester Opfer eines Betrugs geworden war.

Tatsächlich stellte sich in den Gespräch mit den Beamten heraus, dass die Seniorin aufgefordert worden war, vermeintlichen Polizeibeamten Geld und Schmuck auszuhändigen. Angeblich benötigten Beamten das Geld für Ermittlungen in einem Strafverfahren.

Die Übergabe erfolgte am Abend des 27.08.2022 an der Voltmannstraße, zwischen der Schloßhofstraße und der Straße Am Rottmannshof.

Wenn Sie verdächtigte Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht haben, werden Sie gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden.

