POL-BI: Gesuchter Schläger im Straßenverkehr zeigt PKW-Diebstahl an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Ein PKW-Fahrer schlug am Dienstag, 30.08.2022, nach einem riskanten Überholmanöver eine andere Fahrzeugführerin, die seinen PKW fotografiert hatte. Der Gesuchte meldete sich bei der Polizei und berichtete von einem Diebstahl seines Fahrzeugs.

Eine 41-Jährige aus Oerlinghausen befuhr gegen 15:55 Uhr mit ihrem PKW den Lipper Hellweg in Richtung Oerlinghauser Straße. Hinter ihr fuhr ein 30-jähriger Bielefelder mit seinem Roller sowie ein weiterer PKW-Fahrer. Ein VW-Fahrer überholte mit seinem Passat mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die drei Fahrzeuge. Ein entgegenkommender PKW sowie die 41-Jährige und der 30-Jährige mussten stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern, indem dem VW Passat das einscheren ermöglicht wurde.

Die 41-Jährige schoss daraufhin mit dem Handy ein Foto von dem VW Passat. Offenbar hatte dies der Fahrer bemerkt, hielt kurz vor der Einmündung zur Oerlinghauser Straße an, stieg aus und sprach die Oerlinghausenerin an. Mit der Frage, warum sie ein Foto gemacht habe, schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht, stieg wieder in seinen Passat und fuhr davon. Den hinzugerufenen Polizisten zeigte die Geschädigte das Foto des PKW mit dem darauf erkennbaren Kennzeichen und die Zeugen beschrieben den Fahrer und Schläger.

Kurze Zeit später meldete sich der 34-jährige Halter des VW Passat telefonisch bei der Leitstelle der Polizei und gab bekannt, dass sein PKW am Lipper Hellweg entwendet worden sei. Er habe den Schlüssel im Wagen vergessen, als er ausgestiegen sei. Ein unbekannter Dieb habe dies genutzt, sei in den PKW eingestiegen und in Richtung Oerlinghauser Straße davongefahren. Er erschien nach Aufforderung auf der Polizeiwache und beharrte auf seine Schilderung. Mit dem oben geschilderten Vorfall habe er nichts zu tun.

Die Zeugenbeschreibung des gesuchten Fahrzeugführers trafen auf den 34-Jährigen zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer und Zeugen melden sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0.

