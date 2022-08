POL-BI: Gesucht: Kinder sollen sich im Linienbus verletzt haben

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Bielefelder leistete am Dienstag, den 30.08.2022, in der Fußgängerzone Widerstand. Mitarbeiter eines Cafés an der Obernstraße riefen gegen 15:35 Uhr die Polizei zur Hilfe, da ein unbekannter Mann die Gäste des Cafés belästigte und bespuckte. Die Polizisten forderten den angetrunkenen 54-jährigen Randalierer zunächst auf, sich zu entfernen. Der Bielefelder ignorierte ...

mehr