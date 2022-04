Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: versuchter Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchten vermutlich vier bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Fräuleinstraße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Ein Zeugen konnte beobachten, wie zwei Personen sich an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen machten, während die beiden anderen Unbekannten wohl "Schmiere standen". Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die vier Täter. Dem Zeugen gelang es nicht, die Verfolgung aufrecht zu erhalten. Zwei der Täter sollen größer als die beiden anderen gewesen sein. Alle waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Einer soll eine Weste getragen haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte gering geblieben sein. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissigen, Tel. 07142 405-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

