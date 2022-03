Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 15.03.22 auf dem Eyßelheideweg in Gifhorn. Die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen VW up! stieß im Vorbeifahren gegen einen geparkten Seat Ibiza. Der Unfall ereignete sich gegen 14:35 Uhr auf Höhe der Einmündung Im Buchenhain. Die jeweiligen Außenspiegel der Autos wurden rissen als Folge des Zusammenstoßes ab, der VW setzte die Fahrt jedoch fort und bog in eine Seitenstraße des Eyßelheidewegs ab.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell