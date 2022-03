POL-GF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, alleinbeteiligter Unfallfahrer leicht verletzt

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Samstag, dem 12.03.2022, kam es auf dem Parkplatz vor dem Media-Markt an der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Opel Corsa gegen 13:00 Uhr ab, als sie gegen 13:25 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, musste sie an beiden Türen der Fahrerseite Beschädigungen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen ist das verursachende Fahrzeug ...

mehr