POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lkw-Kontrollen im Bereich des Braker Hafens

Delmenhorst

Spezialisierte Beamte der Polizei Brake führten am Dienstag, 09. November 2021, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine Standkontrolle in der Nordstraße am Hafen Brake durch. Durch die Polizeibeamten, die Fachkenntnisse im Bereich Schwerlastverkehr besitzen, konnten im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle einige Verstöße hinsichtlich technischer Mängel, Ladungssicherung und Lenk-und Ruhezeiten festgestellt und geahndet werden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus der Ukraine festgestellt, dessen Sattelzugauflieger einen defekten sowie einen stark abgefahrenen Reifen aufwies. Dem 33-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt bis zur Montage neuer Reifen untersagt.

Einem 54-jährigen Fahrzeugführer aus Deutschland wurde aufgrund mangelnder Ladungssicherung ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Er musste die gesamte Ladung nachsichern und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Im Verlauf der Kontrolle wurden bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Polen technische Mängel an den Bremsen der Zugmaschine festgestellt. Zudem musste er seine Ladung aufgrund mangelnder Sicherung nachsichern.

