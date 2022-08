Polizei Bielefeld

POL-BI: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall in Jöllenbeck verletzt

Bielefeld (ots)

Ein 69jähriger Rennradfahrer aus Bielefeld befuhr am 31.08.2022, gegen 18.37 Uhr, die Beckendorfstr. und beabsichtigte geradeaus in die Dorfstr. weiterzufahren. In Gegenrichtung fuhr ein 54jähriger Bielefelder mit seinem Golf Cabrio. Dieser beabsichtige nach links in die Jöllenbecker Str. einzubiegen. Dieser übersah den Rennradfahrer vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die rechte Seite des Cabrios. Er stürzte und zog sich lediglich eine Schürfwunde an der Stirn zu. Da er einen Fahrradhelm trug, kam es nicht zu schwerwiegenderen Verletzungen. Der Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Der Schaden an Fahrrad und Pkw wird von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt.

