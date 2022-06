Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Pflanzen aus Schulgarten gerissen

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (10.6.) und Sonntag (12.6.) haben Vandalen das Gelände der Georg-Büchner-Schule in der Nieder-Rämstädter-Straße heimgesucht und dort mehrere Pflanzen aus dem Schulgarten gerissen. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell