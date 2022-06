Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Fahrrad aus Einfamilienhaus gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (10.6.), 16 Uhr und Sonntag (12.6.), 16 Uhr haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Messeler-Park-Straße heimgesucht und ein Fahrrad aus den Räumen mitgehen lassen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter auf einen Balkon des Anwesens geklettert und hatten dort gewaltsam ein Fenster geöffnet. Im Anschluss suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen und traten dann die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

