Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentnerin fällt auf Betrüger herein

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 83-jährige Rentnerin wurde am Dienstag in Heiligenstadt Opfer von Betrügern. Am Telefon nahmen die unbekannten Täter Kontakt mit der Rentnerin auf und gaben sich als Polizisten aus Kassel aus. Sie brachten die Frau dazu, einen vierstelligen Bargeldbetrag bei der Bank abzuheben. Gegen 14.30 Uhr erschien ein Mann bei der Frau und holte das Geld samt Ec-Karte und dazugehöriger Geheimzahl ab. Der Abholer war ca. 1.65 m bis 1.70 m groß, ca. 40 Jahre alt und sprach hochdeutsch. Er trug eine graue Jacke und hatte ein Basecape auf. Wem sind im Bereich des Holzweges am Dienstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell