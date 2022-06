LPI-NDH: Bargeld aus Kasse gestohlen

Nordhausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1 Uhr, brannte An der Bleiche eine Dixitoilette. Die Kameraden der Feuerwehr rückten an und löschten das Klo mit ausreichend Schaum. Das Toilettenhäuschen stand auf einem Baustellengelände und ist ausgebrannt. Der Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Wer die Toilette in Brand gesetzt hat ist noch unklar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 ...

