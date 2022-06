LPI-NDH: Dixiklo abgebrannt

Nordhausen (ots) - Unbekannte entzündeten am Montag, kurz nach 18 Uhr, in einem leerstehenden Gebäude in der Geseniusstraße einen Holzhaufen. Die Feuerwehr rückte an und konnte durch Legen eines Schaumteppichs einen größeren Schaden verhindern. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

