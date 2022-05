LPI-NDH: Feuer in Bauruine

Hohengandern (ots) - Ein bislang unbekannter Täter tankte am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, seinen Ford Mondeo an der Honsel Tankstelle in Hohengandern für 80 Euro. Anstatt zu zahlen, setzte sich der unbekannte Täter in sein Auto und fuhr in Richtung Arenshausen davon. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, in Göttingen gestohlen wurden. Wer kann ...

