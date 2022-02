Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin wird durch Abkommen von der Fahrbahn in PKW eingeklemmt und verletzt

Steinach/ Blechhammer (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch einen Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Gegen 06:30 Uhr fuhr die 36-Jährige auf der Landesstraße 1148 zwischen Steinach und Blechhammer. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge wurde sie im PKW eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls in Anbetracht des Unfalles in Steinach im Einsatz. Die Verletzte kam anschließend ins Krankenhaus, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zwischen 07:00 Uhr bis gegen 09:30 Uhr kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Landesstraße. In dem Rückstau ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person.

