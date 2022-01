Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. KN) Straßenverkehrsgefährdung - Missachtung der Vorfahrt - Zeugenaufruf (16.01.2022)

Konstanz (ots)

Die Polizei Konstanz ermittelt aktuell in einem Fall von Straßenverkehrsgefährdung und sucht hierzu Zeugen des Vorfalles. Am Samstagabend kam es um 17.25 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße / Sonnenbühlstraße zu einer Missachtung der Vorfahrt durch einen Pkw-Lenker gegenüber einem Radfahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein Pkw von der Sonnenbühlstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in die Friedrichstraße ein und benutzte hierbei die dortige Sperrfläche. Der geschädigte Radfahrer musste aufgrund dieses Fehlverhaltens sein Rad stark abbremsen und wäre beinah zum Sturz gekommen. Der Autofahrer fuhr danach unvermittelt weiter und konnte von der Polizei ermittelt werden. Falls der Verkehrsvorgang von Zeugen gesehen wurde, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen.

