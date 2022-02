Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Kleinneundorf/ Großgeschwenda (ots)

Am gestrigen Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten zwischen Großgeschwenda und Kleinneundorf. Ein 62-Jähriger beabsichtigte in einer Linksurve einen vorausfahrenden Kleintransporter mit Anhänger zu überholen, als plötzlich im weiteren Verlauf der Strecke Gegenverkehr kam. Sodann kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen zwischen dem 62-jährigen Fahrer und einem entgegenkommenden 55-Jährigen. Der Fahrer des entgegegenkommenden Fahrzeugs wurde durch die Kollission verletzt- an beiden PKW entstand hoher Sachschaden, sodass diese durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der überholte Transporterfahrer war zunächst nicht mehr am Unfallort aufhältig, meldete sich jedoch kurze Zeit später bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an, es wird außerdem der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs geprüft.

