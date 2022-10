Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim/Rust, A5 - Unfälle mit mehreren Beteiligten

Ringsheim/Rust (ots)

Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Unfälle im Bereich der Autobahnausfahrt Rust haben die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am Sonntagmorgen auf Trab gehalten. Zunächst war ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer kurz vor 9 Uhr auf der Verzögerungsspur in das Heck eines abbremsenden Skoda geprallt und hat den Skoda auf den Ford eines 33-Jährigen geschoben. Die Ermittler bilanzierten einen Sachschaden von über 15.000 Euro. Gleich darauf ein ähnliches Szenario: Aufgrund des sich vor ihm zugetragenen Unfalls war der 28 Jahre alte Fahrer eines Toyota gezwungen, abzubremsen. Ein nachfolgender, 20-jähriger Ford-Lenker erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr dem Toyota auf. Infolge der Wucht des Aufpralls, wurde der Toyota auf einen davorstehenden Mercedes eines 43-Jährigen geschoben. Damit aber noch nicht genug: Ein von hinten herannahender Audi-Fahrer bekam seine Fahrgeschwindigkeit nicht rechtzeitig reduziert und kollidierte mit dem Ford des 33-Jährigen. Mitfahrerinnen im Peugeot und im Ford trugen durch das Malheur leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen war zur Versorgung der Leichtverletzten an der Unfallstelle im Einsatz. Der Gesamtschaden des zweiten Unfalls beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell