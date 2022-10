Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Räuberischer Diebstahl

Offenburg (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Freitagnachmittag vergangener Woche, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16 Uhr soll ein 31-jähriger Tatverdächtiger gemeinsam mit zwei weiteren Unbekannten Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße entwendet haben. Als ein Ladendetektiv die Männer nach Verlassen der Räumlichkeiten ansprach, flüchteten die Unbekannten und es gelang dem Zeugen, den 31-Jährigen trotz massiver Gegenwehr samt Diebesgut bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierdurch trug der Ladendetektiv leichte Verletzungen davon. Die Beamten der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen, auch zu den Identitäten der beiden Mittäter, aufgenommen.

