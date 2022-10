Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hintergründen noch unklar, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Was zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in den frühen Samstagmorgenstunden an der Unionrampe führte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es im Bereich Unionrampe gegen 2:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen sein. Im Verlauf dessen soll einem 20-Jährigen das Mobiltelefon möglicherweise durch einen 26-Jährigen entwendet worden sein, was offenbar in wechselseitigen Verletzungen der Kontrahenten mündete. Dabei trug der Mittzwanziger eine Verletzung am Rücken davon und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Hinweisnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/rs

