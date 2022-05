Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt "Mister Lady" in der Königsberger Straße in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Rückkehr zu ihrem weißfarbenen PKW BMW 220d stellte die Geschädigte einen Lackschaden an der Türe hinter dem Fahrer fest. Dieser Schaden ist augenscheinlich durch das Aufschlagen einer Fahrzeugtür beigebracht worden. Der / die Unfallverursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

