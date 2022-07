Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger von Auto erfasst beim Überqueren der Straße

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Autofahrer am Donnerstag (21.07.2022) gegen 16 Uhr von der Körnerstraße aus kommend nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen wollte, stieß er mit einem Fußgänger zusammen. Der 17-Jährige wollte an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren. Der 45-jährige Fahrer des Ford gab an davon ausgegangen zu sein, dass der Jugendliche an der Ampel stehen bleiben würde. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 17-jährige Fußgänger leicht. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Verkehrskommissariat. (arn)

