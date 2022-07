Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Unfallstelle - Kinder fahren mit Auto durch Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (20.07.2022) entwendeten Kinder einen Ford und fuhren mit dem Auto durch Hagen. Sie bauten dabei einen noch nicht näher geklärten Unfall. Ein Zeuge hatte am Abend gegen 21 Uhr gesehen, wie ein Auto aus der Tuchmacherstraße kommend in eine Parkbucht in der Frankfurter Straße fuhr. Aus dem Pkw stiegen zwei Jungen aus, die seinen Angaben zufolge zwischen 10 und 12 Jahre alt waren. Der Mann verständigte umgehend die Polizei, verlor die Kinder jedoch aus den Augen. Ein anderer Zeuge beschrieb die Jungen als etwa 7 bis 10 Jahre alt. Sie hätten ein T-Shirt und eine kurze Hose getragen. Die Kleidung sei ein Set und schwarz sowie gelb gestreift gewesen. Der 47-jährige Halter des Fords gab an, dass sein Auto zuletzt in der Luisenstraße durch eine Mitarbeiterin geparkt war. Der zum Auto zugehörige Schlüssel konnte an seinem üblichen Aufbewahrungsort nicht gefunden werden. Wie die Kinder an den Schlüssel gelangten ist Bestandteil der Ermittlungen. An dem Ford konnte ein frischer Unfallschaden im Bereich des Radkastens hinten rechts festgestellt werden. Es ist bislang nicht bekannt, wo und wie der Unfall entstanden ist. Auch Hinweise auf einen Unfallbeteiligten liegen bislang nicht vor.

Als Zeitraum für den Unfall konnte die Zeit zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Hagen bittet Personen, die einen unklaren, frischen und in diesem Zeitraum am Mittwoch entstandenen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die eine Unfallflucht beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Kinder machen können. (arn)

