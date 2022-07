Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin von Unbekanntem bestohlen

Hagen-Boele (ots)

Eine 88-Jährige wurde am Mittwoch (20.07.2022) gegen 11.30 Uhr in der Pappelstraße von einem unbekannten Mann an einer Ampel bestohlen. Wenige Minuten zuvor traf sie ihn vor einem Supermarkt in der Fröbelstraße. Dort hatte er sie in gebrochenem Deutsch nach einem Zahnarzt in der Nähe gefragt. Sie erteilte ihm eine kurze Auskunft und wollte dann mit ihrem E-Scooter für Menschen mit körperlichen Einschränkungen nach Hause fahren.

An der Ampel Pappelstraße/Stennesufer/Fröbelstraße traf sie erneut auf den Mann. Dort hatte er der Seniorin Kleingeld angeboten und sie bei der Übergabe immer wieder an ihrer rechten Hand und am rechten Handgelenk berührt. Kurze Zeit später bemerkte die Hagenerin, dass ihr Goldarmband am rechten Handgelenk fehlte. Der Unbekannte sei männlich, ca. 35-40 Jahre alt gewesen. Er hatte dunkle Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug ein beiges Polo sowie eine beige Hose. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell