Polizei Hagen

POL-HA: "Wasserbomben" auf vorbeifahrende Autos geworfen

Hagen-Lennetal (ots)

Ein 18-jähriger Hagener warf am Dienstagnachmittag (19.07.2022) im Lennetal mit Wasser gefüllte Luftballons auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr, gegen 16.30 Uhr, mit ihrem schwarzen Smart über die Berchumer Straße in Richtung der Sauerlandstraße. Auf dem Gehweg vor einer dortigen Grundschule stand der 18-Jährige und deutete an, einen augenscheinlich mit Wasser gefüllten Luftballon auf ihr Auto zu werfen. Die Hagenerin erschreckte sich und führte deshalb sofort eine Vollbremsung durch. Als sie den 18-Jährigen auf sein Verhalten ansprach, sagte er zu der Frau, dass er sie auf jeden Fall noch abwerfen werde. Nachdem sie ihre Fahrt fortsetzte, warf der Mann die "Wasserbombe" in Richtung des PKW und verfehlte diesen nur knapp. Ermittlungen führten die Polizeibeamten zu der Wohnanschrift des 18-Jährigen. Dort trafen sie ihn an und stellten die Personalien fest. Er sagte ihnen, dass er die Leute bei diesen warmen Temperaturen mit Wasser erfrischen wollte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und übergaben die Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. (sen)

