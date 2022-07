Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit offenem Haftbefehl mit Pfefferspray angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Ein Hagener wurde am Dienstag (19.07.2022) von einem Unbekannten mit Pfefferspray im Gesicht besprüht und leicht verletzt. Der 29-Jährige saß gegen 14 Uhr in der Körnerstraße an einer Bushaltestelle, als der Mann ihn unvermittelt mit Reizgas angriff. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Volkspark. Die Person sei männlich, 190 - 195 cm groß und ca. 30 Jahre alt gewesen. Er hatte schwarze kurze Haare, einen kurzen Bart und trag ein schwarzes T-Shirt sowie eine graue Jogginghose. Die Polizei konnte den unbekannten Mann nicht mehr antreffen. Passanten fanden jedoch das Reizstoffsprühgerät und übergaben es den Beamten. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der 29-Jährige einen offenen Haftbefehl wegen Bedrohung sowie Beleidigung hatte und Betäubungsmittel mit sich führte. Das Druckverschlusstütchen mit Cannabis wurde beschlagnahmt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell