Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: 11 Monate Haftstrafe für Firmeninhaber und Filialleiter aus dem Raum Lingen; Zoll deckt hinterzogene Beiträge von mehr als 23.000 Euro auf

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Das Amtsgericht Lingen verurteilte einen Firmeninhaber und einen Filialleiter eines Nagelstudios aus dem Raum Lingen wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Freiheitsstrafe von jeweils 11 Monaten. Die Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Wie die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Osnabrück bei mehreren Kontrollen feststellten, beschäftigten die Verurteilten in den Jahren 2018 und 2019 vier vietnamesische Arbeitnehmer, die nicht über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verfügten. Auch eine ordnungsgemäße Anmeldung zur Sozialversicherung für die Arbeitnehmer nahmen die Beschuldigten nicht vor und kamen so ihrer Verpflichtung, die Sozialversicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig zu entrichten nicht nach. Durch dieses Verhalten sparten sich die Angeklagten Sozialabgaben in Höhe von mehr als 23.000 Euro.

"Mit dieser Vorgehensweise haben die Beschuldigten nicht nur versucht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, sondern auch einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern innerhalb ihrer Branche", so der Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück, Christian Heyer.

Die Urteile des Amtsgerichts Lingen sind noch nicht rechtskräftig.

1 Bilddatei: Quelle Hauptzollamt Osnabrück

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell