POL-HA: Jugendliche fahren mit Auto durch Hagen, Wetter und Herdecke

Hagen/Herdecke (ots)

Dienstag (19.07.2022) um 12 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass Jugendliche auf der Weststraße in Hagen-Vorhalle mit einem Honda fahren. Das Auto sei mit fünf Kindern/Jugendlichen besetzt und fahre in Richtung Wetter. Sie schilderte, dass der Fahrer sehr unsicher sei und den Honda bereits mehrfach abwürgte. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Angaben der 25-Jährigen teilweise um mehr als das Doppelte und überfuhr eine rote Ampel. Ein anderes Fahrzeug habe bereits ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zudem musste eine ältere Dame eine Vollbremsung durchführen, da der Honda in einer engen Straße unmittelbar auf ihr Auto zusteuerte.

Die Zeugin verfolgte das Auto bis zum Eintreffen des Streifenwagens und gab stetig den neuen Standort durch. Als die Jugendlichen die Polizei bemerkten, lenkte der Minderjährige das Auto auf einen Parkplatz in der Straße Zweibrücker Hof. Noch während der Fahrt öffneten sich plötzlich alle Türen und fünf Personen sprangen zur Flucht aus dem Pkw. Das weiterrollende Auto durchbrach eine Hecke, beschädigte einen Blumenkübel und stieß dann mit einem geparkten Audi zusammen. Nach kurzer Nacheile konnten die Polizisten einen 14-Jährigen einholen und festhalten. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte wurde auch der 15-jährige Fahrer in einem Wohngebiet gefasst. Er stritt ab, in dem Auto gesessen oder dieses gefahren zu haben. Die anderen Insassen des Hondas konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten brachten den 14- und den 15-Jährigen zur Polizeiwache nach Hagen. Beide wurden nach der Sachverhaltsaufnahme von Erziehungsberechtigten abgeholt.

Die Polizei stellte den Honda sicher. Sie beschlagnahmten zudem das Handy des 14-Jährigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen gegen den 15-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

