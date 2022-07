Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt - 36-jähriger Täter flüchtet vor Detektiv und wirft ihm einen Stuhl vor die Füße

Hagen-Mitte (ots)

Der 39-jährige Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt verletzte sich am Dienstagnachmittag (19.07.2022), als ihm ein flüchtender Ladendieb einen Stuhl vor die Füße warf. Gegen 12.30 Uhr beobachtete der Detektiv zwei Männer in der Filiale in der Mittelstraße über die Videoanlage, die dem 39-Jährigen bereits wegen vergangener Diebstähle bekannt waren. Er konnte erkennen, dass die Männer Etiketten und Sicherungen von diversen Gegenständen entfernten und in einer mitgeführten Tüte verstauten. Nachdem die Täter ohne zu bezahlen an den Kassen vorbeigingen, sprach er sie an. Daraufhin liefen die Männer los und der 39-Jährige ihnen hinterher. Einer der Diebe griff während der Flucht nach einem Stuhl und warf ihn dem Ladendetektiv vor die Füße. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich an den Beinen. Einem 33-jährigen Zeugen gelang es, den 36-jährigen Täter festzuhalten und an die Polizeibeamten zu übergeben. Der zweite Mann konnte über die Marienstraße flüchten. Er war etwa 165 cm groß, hatte glatte, schwarze Haare und eine dünne Statur. Bekleidet war er mit einem orangefarbenen Hemd sowie einer kurzen, blauen Jeanshose. Der Rettungsdienst brachte den 39-jährigen Ladendetektiv in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Ladendiebstahls ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell