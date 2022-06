Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Absturz eines Kleinflugzeugs - Erste Ermittlungsergebnisse

Worms (ots)

Erste Ermittlungen nach dem Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz in Worms haben ergeben, dass es sich bei der verstorbenen Person um einen 49-jährigen Mann aus Kirchheimbolanden handelt. Neben dem 49-jährigen befanden sich keine weiteren Personen an Bord des Flugzeugs. Bei der Maschine handelt es sich um zweisitziges Ultraleichtflugzeug Ikarus C42, das beim Unfall in Flammen aufging und fast völlig zerstört wurde.

Zur Absturzursache können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Diese ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Worms hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Von der Staatsanwaltschaft Mainz wurden die Wrackteile zwecks weiterer Untersuchungen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell