Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung - Zwei Frauen stehlen Geldbörse einer Seniorin

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Frauen verschafften sich am Mittwochnachmittag (20.07.2022) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 80-jährigen Frau und stahlen die Geldbörse aus einer Handtasche. Gegen 16.20 Uhr klingelten die Unbekannten an der Wohnungstür in der Böhmerstraße. In der Wohnung hielten sich neben der 80-Jährigen auch ihr 82-jähriger Mann und ihre 61-jährige Tochter auf. Als die zwei Täterinnen an der Wohnungstür standen, sagten sie, dass sie eigentlich zu einer Nachbarin wollten. Da diese nicht zu Hause sei, fragten die Frauen, ob sie in der Wohnung der 80-Jährigen warten könnten. Die Seniorin ließ die Unbekannten herein. Eine von ihnen begab sich direkt in das Wohnzimmer und ging anschließend noch in das Schlafzimmer. Danach verließen die beiden Unbekannten die Wohnung wieder. Später stellte die 80-Jährige fest, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte und informierte die Polizei. Beide Frauen waren etwa 160 cm bis 170 cm groß und zwischen 40 und 45 Jahren alt. Eine von ihnen hatte blonde Haare, die andere hatte graue Haare und trug eine graue Hose. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

