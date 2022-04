Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw überschlägt sich - Mitfahrerin tödlich verletzt (01.04.2022)

Donaueschingen (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes CLK die K5753 von Neudingen in Fahrtrichtung Gutmadingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Das Fahrzeug war mit insgesamt 4 Personen besetzt. Der Fahrer sowie 2 Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nach derzeitigen Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Eine im Fond mitfahrende 17-Jährige wurde tödlich verletzt. Sie erlitt Kopfverletzungen in Folge des Überschlags. Alle Insassen hatten zum Unfallzeitpunkt den Sicherheitsgurt angelegt. Die verletzten Insassen wurden in umliegende Kliniken gebracht. Neben dem Notarzt waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Donaueschingen mit 40 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

