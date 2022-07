POL-HA: Frau schlägt Ehemann mit Plastik-Teekanne

Hagen-Boele (ots) - Eine 88-Jährige wurde am Mittwoch (20.07.2022) gegen 11.30 Uhr in der Pappelstraße von einem unbekannten Mann an einer Ampel bestohlen. Wenige Minuten zuvor traf sie ihn vor einem Supermarkt in der Fröbelstraße. Dort hatte er sie in gebrochenem Deutsch nach einem Zahnarzt in der Nähe gefragt. Sie erteilte ihm eine kurze Auskunft und wollte dann mit ihrem E-Scooter für Menschen mit körperlichen ...

