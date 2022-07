Polizei Hagen

POL-HA: 22-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.07.2022) hielten Polizeibeamte in Altenhagen einen 22-jährigen Autofahrer an, der einen gefälschten Führerschein aushändigte und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 12.40 Uhr fuhr der Hagener mit seinem Mazda die Straße Am Hauptbahnhof entlang. Dort führten die Beamten die Verkehrskontrolle durch. Bei dieser händigte der 22-Jährige ihnen einen Führerschein aus, der auf den ersten Blick bereits Fälschungsmerkmale aufwies. Außerdem schlug ein durchgeführter Drogentest auf die Substanzen THC, Amphetamin, Kokain und Metamphetamin an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den gefälschten Führerschein sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell