POL-OG: Elzach, B294 - Mit Leitplanke kollidiert - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonntagmittag nach einem alleinbeteiligten Sturz schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Ducati-Lenker war kurz nach 12:30 Uhr in einer Motorradgruppe auf der B294 von Mühlenbach in Richtung Elzach unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve hatte er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und prallte gegen die Außenschutzplanke. Während die Ducati auf die Gegenfahrspur geschleudert wurde, blieb der Biker auf der rechten Fahrspur schwerverletzt liegen. Den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. Die Bundesstraße musste während der Hubschrauberlandung vorrübergehend komplett gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf eine Summe von etwa 40.000 Euro belaufen.

