Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruchsdiebstahl, Zeugenhinweise erbeten

Lahr (ots)

In einem Restaurant in der Rainer-Haungs-Straße kam es in der Zeit zwischen vergangenen Freitag 22:30 Uhr und Samstag 14:00 Uhr offenbar zu einem Einbruchsdiebstahl. Die noch unbekannten Täter erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich sowie einige Flaschen alkoholischer Getränke. Hinweise zu dem Einbruch werden unter der Telefonnummer 07821-277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten. /kp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell